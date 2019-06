A Rutigliano il convegno su 'Prevenzione e riabilitazione delle patologie visive in età pediatrica e adulta'

Venerdì 28 giugno, alle ore 15.30, nella sala convegni dell’Istituzione Centro “Messeni – Localzo”, struttura della Città Metropolitana di Bari, in Via San Francesco D’Assisi n. 113/A, a Rutigliano, si terrà il convegno di studio su “La prevenzione e la riabilitazione delle patologie visive in età pediatrica e adulta”, nell’ambito del primo modulo del “Progetto Quadriennale per la Prevenzione l’Educazione e la Riabilitazione dei Disabili Visivi” realizzato in convenzione con l’ASL Bari con i finanziamenti di cui all’art. 2 della L. 284/97 assegnati dal Ministero della Sanità alla Regione Puglia.

L’iniziativa, finalizzata alla promozione della cultura della prevenzione e dell’intervento educativo-riabilitativo precoce nel campo delle patologie visive, è rivolta ai medici di base, oculisti, pediatri, cliniche ostetriche, ottici, optometristi, operatori della ASL, dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, assistenti sociali, sindaci, assessori ai servizi sociali, operatori degli asili nido, scuole di ogni ordine e grado, corsi di specializzazione, parrocchie e associazioni.

Dopo i saluti delle autorità si svolgeranno due sessioni di lavoro: la prima dedicata alla illustrazione delle finalità, delle metodiche, delle tecniche e dei tempi della prevenzione delle patologie visive, mentre la seconda sarà incentrata sulla presentazione degli interventi educativo-riabilitativi precoci rivolti ai minori e agli adulti videolesi, affetti anche da minorazioni aggiuntive.

Al termine del convegno si terrà un dibattito sugli sviluppi futuri di un settore, quale quello della prevenzione delle malattie visive e dell’intervento abilitativo-riabilitativo precoce, fondamentale per garantire il benessere della popolazione e per risparmiare risorse pubbliche necessarie per la cura e l’assistenza delle disabilità visive.