Presso l’Hotel Villa Romanazzi di Bari l'incontro “La prevenzione dell’ictus cerebrale in Puglia”

L’ictus cerebrale è una patologia con un’elevata mortalità e altamente invalidante. L’arma migliore per combatterlo è la prevenzione, ma attualmente nella regione Puglia i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare controindicati ai farmaci anticoagulanti non possono accedere a cure preventive tempestive ed efficaci. È necessario un confronto costruttivo per proporre soluzioni concrete per i pazienti di questa regione.

L’occasione sarà durante l’incontro “La prevenzione dell’ictus cerebrale in Puglia”, il giorno 25 febbraio 2020 presso l’Hotel Villa Romanazzi di Bari.

Ore 10.00-11.00, saranno disponibili per interviste presso la sala stampa:

Alessandro Bortone, direttore UPD Emodinamica Interventistica, Policlinico Consorziale di Bari

Alfredo Marchese, responsabile Emodinamica e Cardiologia Interventistica, Ospedale Santa Maria di Bari

Sarà presente Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento promozione salute.