A Bari il Convegno "La salute orale in età evolutiva"

Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei bambini e soggetti vulnerabili: la Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione della salute orale attraverso il confronto degli operatori sanitari e del loro impegno nell’ambito di programmi di prevenzione. Le Associazioni coinvolte, Sophi – Solidarietà odontoiatrica per l’handicap e l’infanzia – e Andiamo in ordine – Network di idee e progetti per l’odontoiatria - sono da sempre impegnate per migliorare la qualità della vita dei soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due Associazioni hanno deciso di affrontare i temi più importanti per salvaguardare la salute orale nell’età evolutiva, attraverso l’imprescindibile collaborazione con i medici pediatri e gli igienisti dentali. Ecco perché la SOPHI dal febbraio 2017 è anche impegnata in programmi di prevenzione 0-6 anni presso La Casa della Bambine e dei Bambini, creando così quella efficace relazione e alleanza con la famiglia, gli operatori sanitari e le Istituzioni.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, Michele Corriero, Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice Presidente OdV Latte + Amore = MammaMia, Chiara Carella, pediatra di famiglia, referente prov. Maltrattamento Minori FIMP, Alessandro Nisio, presidente Commissione Albo Odontoiatri, Ordine dei Medici di Bari e Consigliere CAO Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. Dentisti Italiani Bari/BAT, Andrea Cardano, presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. Modereranno Giovanna Lupis, fisioterapista pediatrica di Area Critica, Graziano Giorgini, AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli, ortodontista, Marilena Lepore, igienista dentale, Chiara Carella, pediatra di famiglia.

Seguiranno gli interventi degli specialisti sui temi della prevenzione con riferimento al ruolo del dentista, del pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità nei paesi in via di sviluppo, sull’allattamento al seno rispetto all’uso del biberon, sull’alimentazione e il fluoro.

Il convegno è aperto alla cittadinanza e l’iscrizione è gratuita.