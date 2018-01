''Carola, giornalista e scrittrice di storie erotiche, che fatica a pagare l’affitto, conosce Lara in Metropolitana, e intuisce che la giovane di Centocelle si prostituisce in cambio di ricariche telefoniche. Con la scusa di conoscere i particolari della sua storia per scriverla, entra in intimità con lei scoprendo che il fratello la vende ad amici e conoscenti da quando era adolescente. Decisa a salvarla, la giornalista si serve di un amico poliziotto che però, senza la volontà della vittima, non potrà darle l’aiuto promesso. Tra un incontro e l’altro nella Metropolitana di Roma, Carola comprende di essere lei stessa vittima di un manipolatore relazionale, Franco, psicanalista di successo, deciso a sposarla e quindi a mantenerla, a patto che lei smetta di scrivere. Nel frattempo, Lara pianifica di ricattare Carola presentandosi a casa sua piena di lividi per sedurla e filmarla. Nonostante il ricatto, Carola mette a punto un piano per salvare entrambe. Sostenendo con Franco di voler intraprendere un’attività lontana da giornalismo e scrittura, si fa prestare una grossa somma e compra i biglietti aerei per l’Indonesia. Arrivata all’aeroporto Lara non ci sarà.''

Giovedì 18 gennaio alle ore 18,30

CONVERSAZIONI SENTIMENTALI IN METROPOLITANA

di Elena Bibolotti

Castelvecchi Editore

Sarà presente Elena Bibolotti



Dialoga con l'autrice: Linda Balice



Letture a cura di Leo Lestingi



Elena Bibolotti

Nasce a Bari. Diplomata all’Accademia Nazionale Silvio d’Amico lavora per diversi anni nell’avanguardia teatrale. Imprenditrice per il web e la didattica musicale, assistente per Master in editoria della Luiss Guido Carli, consulente editoriale. Pubblicazioni precedenti: Justine 2.0, Pioggia Dorata, Mr Perfect, Il pusher, Emma.