Cook Your Movie, “C’era una volta...a Gravina, un moviEATour da favola”

Fare marketing territoriale passeggiando tra le location del cinema e degustando i piatti tipici dei luoghi. È la filosofia della startup “Cook Your Movie”, vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, che il prossimo 23 giugno propone il secondo moviEATour alla scoperta di Gravina in Puglia, scelta da Francesco Rosi per “C’era una volta…” (nel 1967, con Sophia Loren e Omar Sharif) e da Matteo Garrone per “Pinocchio” (in corso di ripresa).

Gravina in Puglia è una città di leggende, miti, storie ma soprattutto favole e fiabe, che ha incantato registi e attori. Il movie tour partirà dal centro storico della città e arriverà in campagna, alla Masseria Pellicciari. È qui che il regista Francesco Rosi ambientò la seicentesca campagna del Regno di Napoli raccontata da Giambattista Basile nel celebre “Lo Cunto de li Cunti”. Matteo Garrone invece per le riprese del suo nuovo film “Pinocchio” ha trasformato in questi mesi la masseria in un immaginario agro toscano.

L'iniziativa è realizzata da Cook Your Movie, con il patrocinio di Apulia Film Commission, Fondazione Ettore Pomarici Santomasi, Gravina in Murgia Consorzio Turistico - Gestore dell'ufficio IAT Gravina. In partnership con: Azienda Agricola Piano, Cantina Colli della Murgia, Noleggio Massimo Dell’Era. In collaborazione con: Serial Kitchen dello chef Antonio Bufi.

Il programma della giornata prevede l’inizio del tour alle 16.00, con il raduno presso la Fondazione Pomarici Santomasi. Il professor Nicola Pice, presidente della Fondazione De Palo Ungaro di Bitonto, farà da cicerone nell’appartamento della famiglia Pomarici Santomasi.

Alle 17.00 ci sarà la “Secret movie location”, una passeggiata cinematografica e “movie-telling” di una famosa location di film nel cuore storico di Gravina. Si continua alle 17.30 con la visita guidata della Masseria Pellicciari, set originale di “C’era una volta...” di Francesco Rosi (1977), “Pane e Libertà” di Alberto Negrin (2009) e “Pinocchio” di Matteo Garrone (data di uscita: 19/12/2019).

Il momento dedicato al cibo è alle 18.30 con l’aperitivo di benvenuto (bollicine e antipasto murgiano) seguito dalla visita guidata al vigneto della Cantina Colli Della Murgia.

Dopo aver visto di persona i luoghi del cinema si passa a vederli sul grande schermo con la proiezione (alle 19.00) del leggendario “C’era una volta...” di Francesco Rosi.

Si torna a parlare (e non solo) di cibo alle 21.00 con il cooking show “7 gnocchi da favola” a cura dell’istrionico chef Antonio Bufi che concluderà la sua performance con la degustazione dei suoi piatti, accompagnati dai vini proposti dalla Cantina Colli delle Murgia.

Info e prenotazioni

I posti a disposizione sono solo 10

Contributo € 35,00

Posti disponibili su www.cookyourmovie.com