“Cook Your Movie”, il cinema in Puglia diventa anche un’esperienza turistica ed enogastronomica

Cinema, buon cibo e marketing territoriale. E’ con questa ricetta originale ed unica che la startup “Cook Your Movie” si aggiudica il bando PIN della Regione Puglia e si prepara a far degustare il suo primo evento già il prossimo 28 ottobre 2018 con ospiti d’eccezione.

Giovani, pugliesi ed uniti dalla grande passione per il cinema e la Puglia. Nasce così per Paola di Gravina, Luca Pagliara e Sara Valente l’avventura di Cook Your Movie, start up vincitrice del bando PIN, iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che ha come obiettivo quello di raccontare e promuovere la Puglia attraverso la narrazione del suo territorio, del suo cinema e della sua enogastronomia.

Il tutto racchiuso in un format innovativo. Come una sorta di scatola magica, Cook Your Movie, infatti, propone un viaggio esperienziale tra suggestioni cinematografiche, una ricetta ispirata al film e un itinerario cineturistico (una cinemappa) per scoprire i luoghi e le location utilizzate durante le riprese.

Grazie a “Cook Your Movie” per la prima volta il cinema in Puglia diventa anche un’esperienza turistica ed enogastronomica.

Il debutto è il prossimo 28 ottobre al cinema Esedra di Bari dove verrà proiettato il film “Mio Cognato” con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, al quale seguirà una passeggiata immersiva nei luoghi dove è stata girata la pellicola sotto la straordinaria guida del regista Alessandro Piva che racconterà aneddoti e racconti legati alle riprese della commedia-noir, scaturita, come lui stesso ricorda, da un fatto realmente accaduto ad un suo amico e collaboratore nella seconda metà degli anni ottanta.

Un percorso sensoriale a 360° a partire dalle ore 11 del mattino sino alle ore 18. Un’operazione sinestetica che avvicina narrative diverse, le intreccia e le propone come contenuto culinario e culturale. Un invito “non scritto” a venire in Puglia.

Da poco l’industria turistica si è resa conto delle possibilità offerte da cinema e televisione. Per molto tempo, l’incremento delle visite è avvenuto in modo spontaneo, oggi c’è chi da questo potenziale ha creato una ricetta magica: Paola Di Gravina, Sara Valente e Luca Pagliara sono tre professionisti uniti dalla passione per il cinema.



Info e prenotazioni

Proiezione del film “Mio Cognato” + cinecolazione + talk con il regista Alessandro Piva

€ 5 su www.cinemaesedra.it o direttamente al botteghino

MovEATour

€ 20 su www.cookyourmove.com