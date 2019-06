A Santeramo in Colle ''COOLtura on the Road'' porta i libri in piazza

L’Associazione “Cooltura on the Road” ospita sul furgoncino dell’arte, Venerdì 28 Giugno, alle ore 18.30 in Piazza Berlinguer a Santeramo in Colle (BA), il primo di una serie di appuntamenti in cui presenterà i libri di talentuosi scrittori, selezionati da “Pufa editore”: una preziosa collaborazione con la piccola casa editrice pugliese, nata per affermare progetti editoriali di autoproduzione e co-produzione vincitrice anch'essa del Bando “PIN – Pugliesi Innovativi” della Regione Puglia.

Si comincia con l’autore Angelo Mansueto e il suo libro "La domenica mattina i pesci si svegliano tardi":

i personaggi "casuali" di Angelo Mansueto si muovono in spazi e tempi indefiniti eppure non sono imprecisi senza un luogo, un fine; sono anzi descritti a volte con tratti incisivi, però al contempo riescono a sfuggire finendo deliberatamente "nell'irrisolto", calati come sono tout-court in storie senza preamboli, messe cantate, proemi. Questo effetto riporta alla mente i racconti e la scrittura di Raymond Carver o i quadri di Hopper, naturalmente con debite differenze e scarti. In Carver si respira per esempio una inquietudine, un turbamento, un'angoscia (a volta esasperata dal suo editore Gordon Lish che lavorava con l'accetta sulle opere dello scrittore), presagi di una paura di vivere, la paura del buio, della morte. Una lettura che "sfila il tappeto sotto i piedi". Quest'angoscia manca nei racconti di Angelo Mansueto, ma alla fine l'effetto destabilizzante risulta il medesimo, e cioè quello di "sfilare il tappeto sotto i piedi al lettore". E così è capitato che "ho perso la mia ombra" e mi sono sentito "non più perpendicolare alla terra".

Dialogheranno con l'autore Elvira Fraccalvieri (artista e arteterapeuta) e Silvia Petrella (artista, poetessa).

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Santeramo in Colle ed il prezioso supporto del “Tangram – Slow street food” di Vito Cofano.

