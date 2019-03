Domenica 24 marzo ore 20:30 L' Associazione "Il Coro del Faro" del M° Paolo Lepore, inaugura per il Festival di Pasqua 2019,

I Concerti di Santa Scolastica, il primo dei cinque concerti in programma. L’iniziativa è finalizzata a promuovere una raccolta di fondi destinati al restauro del portale della chiesa di Santa Scolastica, dove si terranno i concerti del Festival, a partire da 24 marzo.

Soprano Catia Barile

Baritono Antonio Stragapede

Pianista Gianna Valente



Di seguito i brani in repertorio:

Vangelis: Comquest of Paradise Coro del Faro;

GB Pergolesi: Salve Regina soprano Catia Barile;

G Verdi: Il Lacerato spirito baritono Antonio Stragapede;

G Verdi: Ave Maria da Otello soprano Catia Barile;

G Puccini: Coro a bocca chiusa da Butterfly Coro del Faro

G Donizetti: Ave Maria Catia Barile e Antonio Stragapede

L.Cohen: Halleluja solisti del Coro

G Rossini: Pro Peccatis Suae Gentis Antonio Stragapede

W A Mozart: Ave Verum Coro del Faro

G Verdi: Il Santo Nome e La Vergine degli Angeli

Catia Barrile – Antonio Stragapede- Coro del Faro

C Frank: Panis Angelicus

Catia Barile- Antonio Stragapede – Coro del Faro

G Verdi: Va Pensiero, da Nabucco Coro del Faro





Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.