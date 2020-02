Corpi al vento - Ilaria Gelmi e Antonella Ruggiero in scena a Molfetta

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di prosa “A CUORE APERTO” con lo spettacolo CORPI AL VENTO

di e con Ilaria Gelmi e Antonella Ruggiero

messa a punto del lavoro delle attrici di Roberto Anglisani

collaborazione alla narrazione fisica di Elisa Cuppini



Storie di donne. Storie antiche narrate da due corpi e due voci che si impastano, disgiungono, intrecciano, sovrappongono, fino a diventare un solo corpo e una sola voce.



Una madre, Pasifae, la madre del Minotauro; Arianna, la prima figlia, quella del filo; Fedra, la seconda figlia, quella che non può trattenere la passione che le sgorga da dentro.



Donne cretesi, “le luminose” le chiamavano, tutte accomunate dallo stesso destino. Tutte fragili di fronte alle passioni d’amore, tutte vittime della stessa maledizione. Fragili, come la creta. Noi, donne, siamo tutte fatte di creta.

Creta è la culla di queste storie, un’isola circondata dal mare Mediterraneo. Attraverso il mare l’amore arriva o si allontana.



Un mito classico in chiave personale, femminile, ironica e contemporanea.