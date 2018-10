Presentazione del libro 'Correre cambia la vita' di Daniele Barbone a Palazzo di Città

Mercoledì 31 ottobre, alle ore 17.30, nella sala Massari, a Palazzo di Città, si terrà la presentazione del libro “Correre cambia la vita” di Daniele Barbone (edizioni LSWR), organizzata in collaborazione con l’assessorato allo Sport.

A presentare il libro, insieme all’autore e runner Daniele Barbone, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e Mario Stigliano, giornalista e runner.

“Correre cambia la vita. Giro del mondo in dieci tappe per chi corre e cammina, dal Jesus Trail alla Valle della Morte”

Che cos'hanno in comune personaggi come Gesù, Usain Bolt, Petrarca, Charlie Chaplin, Filippide, Edmondo de Amicis? E che cosa unisce luoghi diversi come Tokyo, il deserto del Sahel, la Palestina, Atene, Santiago de Compostela, la Route 66 e Los Angeles?

L'autore - Daniele Barbone - compie un incredibile viaggio dall'Est all'Ovest del pianeta, realizzato a passo di corsa o camminando, e racconta le riflessioni e le confessioni più intime, sue come di altri uomini e donne che hanno corso con lui. In ogni percorso nuove sensazioni e domande. Così facendo tocca il cuore, l'essenza stessa di quel gesto che l'uomo compie da oltre 200mila anni: quello di correre e camminare su lunghe distanze.

Nel racconto e nel viaggio, svolto passo dopo passo e storia dopo storia, l'autore racconta con sana ironia di gare epiche, eventi religiosi, viaggi avventurosi, poesie di guerre, fino a giungere alla storia dell'emancipazione femminile, passata anche essa da una gara a piedi.

Perché questa è la corsa, un atto umano che, in quanto tale, contiene tanto il sublime quanto il suo esatto contrario. Attraverso questo viaggio nello spazio e nel tempo possiamo trovare le motivazioni più profonde che ci permettono di uscire di casa per camminare o correre, e scoprire così un mondo nuovo.