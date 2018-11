A Molfetta la manifestazione sportiva per grandi e piccini 'Corri con Santa Claus'

Domenica 2 dicembre si terrà la manifestazione sportiva “Corri con Santa Claus” giunta alla III Edizione, un evento di promozione sportiva dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Partenza della gara fissata per le ore 9:00 in Corso Dante, nei pressi della Cattedrale.Un percorso di 500 metri passando per la villa comunale, via Pallavicini, poi si proseguirà sul Lungomare Colonna e la corsa terminerà nei pressi del Sagrato della Chiesa del Purgatorio.

I primi 150 bambini iscritti riceveranno subito il pettorale gara e il cappellino ufficiale di babbo natale, tante invece le sorprese in riserbo per i piccoli grazie agli sponsor.

Non mancherà la nostra attenzione alla disabilità con la partecipazione di Atleti paralimpici e la campagna di sensibilizzazione e informazione al tema "DIABETE INFANTILE"