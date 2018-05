A Terlizzi la Terza Edizione della "Corsa degli Angeli", la corsa-pedalata amatoriale non competitiva di circa 6 km

Domenica 20 Maggio alle ore 09:00, da Largo Plebiscito (la piazza antistante la Chiesa dell'Immacolata) partirà la "Corsa degli Angeli", una corsa ed una pedalata amatoriale non competitiva di circa 6 km.



La manifestazione è alla sua Terza Edizione, organizzata dai donatori di sangue della Fidas di Terlizzi, per far conoscere sempre di più l'importanza della donazione del sangue e commemorare le giovani vite spezzate. Quest'anno è un grande evento, che vede la collaborazione di una vera rete di associazioni presenti sul territorio e che si fonde con la ormai classica biciclettata primaverile di Puliamo Terlizzi, che promuove la mobilità sostenibile e il territorio.



Ad organizzare insieme alla Fidas la manifestazione patrocinata dal Comune di Terlizzi, ci sono anche le Guardie Ambientali d'Italia, il presidio Libera di Terlizzi, l'associazione Torre Normanna, Planet Gym e media partner PDL Comunicazione & Eventi. Solidarietà, legalità, sostenibilità ambientale e cultura, attraverso lo sport, come strumento di condivisione e di tutela della salute lavorano insieme affinché si comprenda che l'avvicinarsi al dono del sangue è un grande atto volontario di generosità, che credere nel bene di tutti e nella cura del proprio territorio e del proprio corpo sono di fondamentale importanza per poter vivere una vita piena e dare una prospettiva maggiore a chi verrà dopo di noi.



È questo che ha spinto i donatori di sangue della Fidas Terlizzi e le associazioni presenti sul territorio ad organizzare questo evento, a collaborare in rete affinché tutti i partecipanti siano portavoce di questo messaggio. I donatori ci danno l'esempio e tocca a noi seguirlo. Tutti insieme, in bicicletta o a piedi, e ad attendere all'arrivo a Cesano il magnifico scenario di Notti Medievali per scoprire il piacere della rievocazione, delle ricostruzioni per conoscere la vera storia della nostra terra, del piacere di stare insieme e condividere un'esperienza.



Ci si potrà iscrivere recandosi ai banchetti organizzati dalle associazioni col seguente calendario:

- da lunedì 7 a sabato 12 maggio, dalle 19.00 alle 21.00 presso Largo Plebiscito 1 (piazza antistante la Chiesa dell'Immacolata);

- domenica 13 maggio dalle 19.00 alle 21.00 presso il Chiostro delle Clarisse (Piazza Cavour);

- lunedì 14 maggio dalle 19.00 alle 21.00 presso Largo Plebiscito 1;

- da martedì 15 maggio a venerdì 18 maggio dalle 19.00 alle 21.00 presso il Chiostro delle Clarisse;



QUOTE D'ISCRIZIONE:

Adulti € 5,00

Bambini € 3,00

Al momento dell'iscrizione verrà consegnato il kit di gara che comprende:

1. pettorale numerato;

2. sacca, maglietta e cappellino;

3. bottiglietta d'acqua (da ritirare prima della partenza);

4. ticket d'ingresso a Notti Medievali per la giornata del 20 maggio;

5. assicurazione.

(da www.terlizziviva.it)