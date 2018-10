Al Planetario di Bari un viaggio che parte dal cielo stellato al mistero della nascita delle prime cellule

Sabato 6 Ottobre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 LABORATORIO BIOLOGICO INTERATTIVO : I SEGRETI DEL DNA

A grande richiesta ritorna nella Casa dello Scienziato la nostra astrobiologa AstroArianna per riproporre uno straordinario laboratorio per grandi e piccoli. Armati di provette e pipette ognuno estrarrà il proprio DNA dalla saliva portando a casa il risultato dell’esperimento.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini a partire dai 6 anni

Prenotazione obbligatoria a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956



Sabato 6 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si ritorna nel planetario per assistere allo spettacolo dal titolo “LA CORSA DELLA VITA”.

Partiremo dal cielo stellato e ci tufferemo nelle polveri interstellari indagando il mistero della nascita delle prime cellule. Rivivremo la drammatica estinzione dei dinosauri scoprendo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita apparse sulla Terra.

La durata dello spettacolo è di un’ora circa.



Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956