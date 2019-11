'Dinosauri & Co', al Planetario di Bari 'La Corsa della Vita' e laboratori, giochi e attività sui giganti del passato

Domenica 1 Dicembre alle ore 18:30 replica l’evento per tutta la famiglia “Dinosauri & CO” che comprende lo spettacolo di planetario : “La Corsa della Vita” e laboratori, giochi e attività sui giganti del passato.

Partiremo dal cielo stellato e ci tufferemo nelle polveri interstellari indagando il mistero della nascita delle prime cellule. Rivivremo la drammatica estinzione dei dinosauri scoprendo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita apparse sulla Terra. Giocheremo inoltre con i fossili e PaleoLaboratori divertenti ed istruttivi. L’attività ha una durata di due ore.

Ticket € 10,00 per adulti e bambini

L’attività ha una durata di due ore.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento

Prenotazione obbligatoria a info@ilplanetariodibari.com infotel 3934356956

LA PRENOTAZIONE DECADE CON L’INIZIO DELLO SPETTACOLO