Al Planetario di Bari in scena lo spettacolo 'La corsa della vita'

Sabato 19 Gennaio alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “LA CORSA DELLA VITA”. Un viaggio dal cielo stellato alle polveri interstellari indagando il mistero della nascita delle prime cellule. Si rivivrà la drammatica estinzione dei dinosauri scoprendo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita apparse sulla Terra.

La durata dello spettacolo è di un’ora circa.



Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956