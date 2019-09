Corso di scrittura creativa di Raffaele Montesano

La Libreria 101 ospita il "Corso di scrittura creativa. Dalle basi fino alla pubblicazione di un libro" tenuto da Raffaele Montesano.

Il corso si articola in incontri della durata di due ore circa, ogni lezione ha cadenza settimanale. È concepito in maniera laboratoriale: ogni lezione affronterà pochi argomenti teorici i quali verranno immediatamente messi in pratica dai partecipanti che produrranno elaborati originali.

Il corso mira a potenziare le capacità scrittura tramite la pratica intensa, esercizi di stimolazione della creatività e la critica reciproca.



PRINCIPALI ATTIVITA' DEL CORSO:



-Nozioni basilari di grammatica italiana.

-Cenni di retorica ed esempi tratti dai grandi maestri.

-Gli stili narrativi: caratteristiche peculiari e cenni storici.

-Imparare a riconoscere le caratteristiche stilistiche dei grandi autori e saperle riprodurre.

-Bibliografia: i libri che bisogna necessariamente conoscere.

-Bibliografia mirata: come individuare le letture utili per affinare il proprio stile personale.



L'obiettivo ultimo quello di educare la propria creatività in modo da riuscire a scrivere in maniera efficace sempre, e non soltanto in presenza dell'ispirazione.

Durante il corso saranno fornite moltissime indicazioni di lettura, nessun testo è però obbligatorio e\o pregiudica la comprensione base del corso, l'acquisto quindi è a discrezione degli allievi.



CENNI SU RAFFAELE MONTESANO



Raffaele Montesano, scrittore lucano.

Si laurea in Lettere moderne all’Università della Basilicata, perfeziona poi gli studi specializzandosi in Scienze storiche (2016) e Scienze dello spettacolo (2018) presso l’Università di Bari.

Ha pubblicato la raccolta di racconti Notti d’inchiostro (2011); il saggio “E nemmeno un rimpianto”. Dall’Antologia di Spoon River a Non al denaro né all’amore né al cielo" (Segno, 2012) in collaborazione con la “Fondazione Fabrizio De André”; i romanzi Le guerre dei poveri e Certi capivano il jazz (Annulli Editori).

Nel 2013 ha fondato la compagnia teatrale "Una faccia in prestito" con cui porta in scena opere originali occupandosi della drammaturgia e della regia.

Dal 2012 ha svolto l'attività di editor, prima a contratto e successivamente da freelance, per numerose case editrici italiane.