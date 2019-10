Corso formazione Guardie Zoofile Volontarie di Guardie Rangers Italia sezione Puglia

Dal 21 Novembre 2019 al 31 Gennaio 2010, il Reparto Guardie Rangers d’Italia della Sezione Puglia organizza il Corso di formazione per Guardie Zoofile Volontarie. L’obiettivo è inserire nel proprio organico nuove Guardie Zoofile Volontarie per implementare le attività a tutela degli animali, per “dare voce a chi non ha voce” sul territorio metropolitano di Bari.

Le aspiranti Guardie Zoofile Volontarie dovranno diventare soci operativi dell’Associazione, frequentare gratuitamente il Corso per Guardie Zoofile Volontarie della durata di 30 ore, superare la prova teorica, svolgere un periodo di tirocinio, partecipando attivamente alle operazioni dei Rangers d’Italia e diventare, infine, Guardie Rangers, previo nulla osta dell’Associazione.

Le lezioni iniziano giovedì 21 Novembre 2019 alle ore 15.30 e terminano venerdì 31 Gennaio 2020.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura a puglia@rangersitalia.it entro il 30 Ottobre 2019.

Info:

Associazione dei Rangers d’Italia Sezione Puglia – Organizzazione di Volontariato

via dei Narcisi 1/A 70127 Bari; cell. 320 23 25 594; whatsapp 320 23 58 713; puglia@rangersitalia.it; www.rangersitalia.it