Martedì 12 Novembre inizia il corso di fotografia “Foto-videoterapia per il benessere e il cambiamento”, organizzato dall’Associazione di Volontariato ARTEMES. Progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

La fotocamera e la videocamera che si trovano ormai nella maggior parte dei cellulari stanno rovinando i nostri ricordi impedendoci di vivere con serenità il presente. Fra chi osserva e il mondo si crea una parete invisibile che impedisce di vivere completamente le esperienze.

L'obiettivo del corso è formare un gruppo di volontari in grado di indagare attraverso fotografia e videoripresa le varie parti del sé e di utilizzare tali strumenti nella comunicazione terapeutica e nei processi di cura e guarigione di tale “disagio”.

Il corso ha una durata di 20 ore articolate in 7 lezioni che si tengono, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, a Bari, presso il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola in via Vitantonio di Cagno 30, secondo il seguente calendario:

Martedì 12 Novembre

Lunedì 18 Novembre

Mercoledì 20 Novembre

Lunedì 25 Novembre

Mercoledì 27 Novembre

Lunedì 2 Dicembre

Giovedì 5 Dicembre

Argomenti trattati

Dall'analogico al digitale

L'apparecchio fotografico (corpo, obiettivo, otturatore, diaframma, mirino)

L’esposizione

Il concetto di coppia tempo/diaframma

Modalità di scatto (Programmato, Automatico e Manuale

I generi fotografici

Fondali pannelli e diffusori

Schemi luce di base

Tipi di inquadrature (primissimo e primo piano, mezzo busto, piano americano,figura intera)

La fotografia e la videoripresa come strumenti catalizzatori per la comunicazione terapeutica e i processi di cura e guarigione dallo stato di disagio

Per le iscrizioni, che si chiudono l’8 Novembre, compilare il modulo al seguente link: lnx.artemes.it/corso-di- fotografia.

Per maggiori informazioni

Tel.: 338 25 277 78.