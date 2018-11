XIII edizione del Corso gratuito di Cooperazione presso il Museo della Fotografia al primo piano del Politecnico di Bari

Ingegneria Senza Frontiere Bari, in collaborazione con alcuni studenti del Politecnico di Bari, organizza la XIII edizione del Corso di Cooperazione che si svolgerà presso il Museo della Fotografia al primo piano del Politecnico di Bari, da Novembre 2018 a Gennaio 2019.

Il corso dal titolo “Ingegneria e gestione della trasformazione” si articolerà in 4 lezioni tenute da esperti. Gli ingegneri sono chiamati a progettare secondo i principi della partecipazione, della sostenibilità e dell’equità sociale, in una realtà in rapida trasformazione e in cui decisioni globali si riversano sui contesti locali, sarà il filo conduttore che terrà insieme le tematiche affrontate nelle seguenti lezioni:

20 Novembre 2018

Gestione delle risorse idriche, prof. Riccardo Petrella

4 Dicembre 2018

Partecipazione nella gestione dei beni comuni, prof.ssa Marianella Sclavi, dott. Giuseppe Micciarelli, Bread&Roses spazio di mutuo soccorso

11 Dicembre 2018

Impatti delle grandi opere, prof. Alberto Poggio

18 Gennaio 2019

I rapporti Nord-Sud del mondo, prof. Filippo Lenzi Grillini

Come sempre, la partecipazione sarà libera e aperta a chiunque sia interessato. Le lezioni inizieranno nei giorni su indicati alle ore 9:00.