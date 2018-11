Gli atleti dello Special Olympic Puglia pasticceri per un giorno

Martedì 20 novembre dalle 9 alle 12:30, alla scuola di cucina Galena Chef Academy di Modugno (Ba) quattordici atleti della Team Puglia Special Olympics vestiranno i panni di pasticceri e parteciperanno ad un mini corso tenuto dai maestri Giuseppe e Matteo Galena, durante il quale saranno prodotti panettoni, che saranno successivamente messi in vendita e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

La Special Olimpic è un movimento sportivo per le disabilità intellettive, il cui obiettivo è l’inclusione di questi ragazzi nel tessuto sociale attraverso la pratica atletica. Differente dal Comitato giochi Paraolimpici, ma da esso riconosciuto, esso si è sviluppato in America su iniziativa di Eurinice Kennedy Shriver, sorella del trentacinquesimo presidente degli Sati Uniti John Fitzgerald e di Rosemary, che aveva una disabilità intellettiva. A seguito dell’esperienze sportive fatte insieme, Eurinice ebbe una splendida intuizione. Ha capito, lei per prima, che lo sport poteva essere il terreno comune per unire persone diverse, ognuna con le sue caratteristiche. Così con l’intento di creare un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, il movimento, fondato nel 1968, è diventato globale. Oggi giorno in tutto in mondo vengono organizzate competizioni dai vari team ed anche in Italia sono programmate ogni anno gare nazionali, regionali e provinciali.

Come accade con lo sport, i ragazzi che parteciperanno al corso avranno l’occasione di cimentarsi con la pasticceria all’interno di una vero ambiente professionale, acquisendo dimestichezza con gli attrezzi da cucina, socializzando e collaborando tra loro e il personale dell’accademia.

Galena Chef academy – strada Provinciale Modugno-Bari Km 0,800 – Modugno (Ba)

Infoline: 3471385438

Inizio corso: 9:00