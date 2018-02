Carnevale di Putignano, il 'Gran cornuto' in processione all'alba per le strade della città

È Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, il 'Gran Cornuto' del 2018. Elmetto con le corna in testa e diploma in mano, Patruno ha sfilato all'alba per le vie di Putignano insieme ai musicisti e ai rappresentanti dell'Accademia delle corna. Quello dei cornuti è l'ultimo giovedì a tema che si celebra ogni anno nell'ambito del Carnevale di Putignano.

In occasione del giovedì grasso, infatti, vengono celebrati ironicamente tutti i cornuti pugliesi, ai quali viene anche offerto un rito di guarigione. Come da tradizione al tramonto viene effettuata la cerimonia del 'Taglio delle corna': dalle 19.30 i rappresentanti dell'accademia toglieranno le corna dai cappelli di coloro che si presteranno al rito.