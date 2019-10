Corteo Storico Barocco a Valenzano

Nell’anno del Signore 1656, mentre nella terra di Bari il terribile flagello della peste mieteva vittime su vittime, la nostra cittadina, non toccata dall'epidemia, decise di votarsi unanime a San Rocco il 27 ottobre del 1656.

Il corteo storico ripercorrerá gli eventi e rievocherà i personaggi salienti di quel fatidico giorno, che sancirono l'inizio di grandi festeggiamenti in onore del Santo Patrono e portarono all'espansione esponenziale del suo culto.

Siete pronti per tuffarvi anche quest'anno nell'epoca barocca?

La Parrocchia di San Rocco con la collaborazione dell’associazione culturale “The Glorious Heads” vi invita Domenica 13 ottobre per rivivere tutto questo a partire dalle 19.30, piazza vecchia.