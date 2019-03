25^ edizione del “Corteo Storico” dell'Associazione “Conte Giovanni di Monfort”

In occasione della 725^ edizione della Fiera di San Giorgio, l’Associazione Corteo storico “Conte Giovanni di Monfort”, organizza la 25^ edizione del “Corteo Storico”, rievocando l’evento sancito dal regio decreto del 1294, che vede concedere ai cittadini di Gravina in Puglia e per essi al Conte Giovanni di Monfort il privilegio di ripristinare le nundine di San Giorgio nell’ambito della manifestazione fieristica.

Tale celebrazione vede coinvolta l’intera comunità gravinese e rappresenta, nel contempo, un consolidato appuntamento di alta fruizione turistica e motivo di grande orgoglio per tutta la città di Gravina in Puglia.

Mercoledì 24 aprile alle ore 16:00 Corteo per le vie della città, cerimoniale di apertura presso palazzo di Città e infine area fiera inaugurazione della campionaria

Domenica 28 aprile alle ore 18:00 Corteo per le vie della città infine area fiera cerimoniale di chiusura, spettacolo finale.