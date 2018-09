A Casamassima il Corteo Storico "Corrado IV di Svevia"

Si respirerà aria di storia e passione con la XXII edizione del Corteo Storico Corrado IV di Svevia, in programma Domenica 7 Ottobre 2018 a Casamassima, con tantissime novità!!

L’evento ogni anno viene organizzato per la rievocazione di un episodio storico dell’aprile del 1252 incentrato su Corrado IV e documentato su una pergamena originale conservata nell’archivio storico della Biblioteca di Bari.

Corrado IV di Hohenstaufen nacque dal celebre imperatori Federico II di Svevia, divenendone erede.

Nei suoi viaggi attraversò la terra di Casamassima nel corso della ripresa dei possedimenti in Italia Meridionale sotto la corona degli Hohenstaufen.



Saranno circa 400 i figuranti che indosseranno costumi d’epoca, altri impersoneranno artisti del tempo e figure storiche.

Non mancheranno sbandieratori, musici, danzatori, mangiafuoco, cavalieri, giocolieri e teatranti per allietare il pubblico.