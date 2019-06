A Bari il Corteo storico dedicato a Sant'Antonio da Padova

Mercoledì 12 giugno, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, organizzato dalla Arciconfraternita di Maria SS. della Pietà e di Sant’Antonio, avrà luogo il corteo storico dedicato alla vita del Santo.

La sfilata rievocativa avrà inizio alle ore 17.00, con partenza dal santuario di Sant’Antonio in piazza Luigi di Savoia. Il corteo si snoderà lungo piazza Luigi di Savoia, via Carulli, piazza Carabellese, corso Sonnino, via Cardassi, via Beatillo, Via Melo, Via Calefati, Via Cairoli, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Cavour, Via Carulli.