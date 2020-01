Francesco di Borbone e la duchessa Maria Sofia s'incontrano a Bari: in centro il corteo in abiti d'epoca, scattano le limitazioni al traffico

Bari ricorda le 'sue'nozze reali. Si terrà domenica 2 febbraio, a partire dalle ore 10.30, per le vie del centro cittadino, la seconda edizione della rievocazione storica “Avvenne a Bari - Occhi aperti sulla Storia”. Promosso e organizzato dall’associazione Stella del Monte, il corteo rievoca il primo incontro della duchessa Maria Sofia di Baviera con il principe ereditario Francesco di Borbone - già sposati per procura a Monaco - celebrato 161 anni fa nel palazzo dell’Intendenza di Bari.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha previsto domenica 2 febbraio le seguenti limitazioni al traffico: dalle ore 7.00 alle ore 13.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sul corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica pari, tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari; dalle ore 10.00, relativamente al passaggio dei figuranti, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: Circolo della Vela (partenza), corso Vittorio Emanuele II presso il colonnato del Teatro Piccinni (raduno e ripartenza), corso Vittorio Emanuele II (sino al Circolo della Vela con breve sosta), scalinata Teatro Margherita (sosta di circa 30 minuti).