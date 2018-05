A Rutigliano 11° Corteo Storico di San Nicola, la rievocazione dell’inizio del Patronato di San Nicola sulla città

A cura delComitato «Feste SS. Crocifisso e San Nicola» presieduto da Andrea Saffi è in programma Sabato 12 Maggio dalle ore 20.30 a Rutigliano l’undicesima edizione del «Corteo Storico di San Nicola»: rievocazione dell’inizio del Patronato di San Nicola su Rutigliano, nel 712° Anniversario.

Per le vie della città sfileranno oltre 200 figuranti in costumi medievali per ricordare la donazione del feudo di Rutigliano al Capitolo di San Nicola di Bari da parte di Carlo II d’Angiò,avvenuta il 13 Maggio 1306. Il corteo partirà da Piazza Colamussi, nel Borgo Antico.

Per la prima volta, per le vie di Rutigliano sfilerà anche il conte di Conversano con il suo seguito. La corte del conte di Conversano sarà interpretata dal gruppo della Libera università della terza età (Lute) «Lia Damato» di Rutigliano, alla sua prima partecipazione al corteo, con Piergiorgio Verna nel ruolo del conte Gualtieri V di Brenne e Clara Misceo in quello della consorte: i costumi saranno realizzati appositamente dal corso di sartoria della docente Lucia Sanitate.

La rievocazione avrà il suo momento conclusivo in Piazza XX Settembre con le declamazioni dell’araldo di Carlo II d’Angiò e di Ursone, arciprete di Rutigliano del 1306, che avranno il volto e la voce rispettivamente di Antonello Florio e Vito Mele. A seguire, lo spettacolo dei Timpanisti e degli Sbandieratori.

Sfileranno i seguenti gruppi: «I Figuranti di San Nicola» e i «Timpanisti Nicolaus Barium» di Bari; Sbandieratori e Musici «Civitas Mariae» diCapurso; Archeoclub d’Italia sede di Rutigliano, Libera Università della Terza Età «Lia Damato» di Rutigliano, «Audax» Gruppo Storico di Altamura, «Opus Milites» di Acquaviva delle Fonti. Sarà traslata per le principali vie cittadine una splendida tela dell’artista rutiglianese Grazia Dibattista: una immagine di San Nicola che stende il suo sguardo protettivo sulla Rutigliano medievale.

Il «Corteo Storico di San Nicola», ideato e diretto dal giornalista e storico Gianni Capotorto, è realizzato in collaborazione con la Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola e con il patrocinio del Comune di Rutigliano e della Basilica Pontificia di San Nicola di Bari.