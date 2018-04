Corti d'autore per la rassegna "Visti da qui - riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese"

A Bari Vecchia ultimo appuntamento della rassegna "Visti da qui – Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese".

Martedì 17 aprile alle ore 20:30 presso Santa Teresa dei Maschi verranno proiettati cortometraggi d'autore dell'Accademia del Cinema Ragazzi.



INGRESSO GRATUITO. Ospiti i registi, il cast, le troupe.

A seguire dibattito insieme ad Alessandro Monno.



per informazioni e prenotazioni: 337.832.542 oppure

sulla pagina facebook: Vallisa Cultura Onlus.





Durante la serata saranno proiettati i seguenti cortometraggi:



- Genesi Accademia



Animazione realizzata da Gianfranco Bonadies per l'evento organizzato per festeggiare il DECENNALE del progetto Accademia del Cinema Ragazzi. Si tratta di un tentativo di raccontare le ragioni e le azioni che hanno contraddistinto questo progetto nato a San Pio nel 2005.



- Enziteto Doc 2010



Una fotografia reale del quartiere San Pio, dei suoi abitanti e del rapporto instaurato con il progetto Accademia del Cinema Ragazzi.



- Il tradimento di Ippocrate (di G. De Mita 2015)



Un medico infrangerà il giuramento d'Ippocrate, uccidendo volontariamente un suo paziente.



- Temple Bar



Primo corto realizzato dai ragazzi dell’Accademia del Cinema 2015.

Racconta di un posto segreto dove per una notte la paura non esiste...



- Chiunque tu sia



Corto di Arianna Tempesta, narra la storia di due donne, Elena e Andrea, che decidono di avere un figlio. Dovranno però affrontare il confronto con la madre di Elena...



- Sulle orme del passato



Lidia, una ragazza di 24 anni, rimasta senza genitori molto giovane, passa la sua adolescenza in una comunità per minori. Una volta fuori per mantenersi gli studi inizia a vendersi come escort. Tra un cliente e l’altro intreccerà una relazione con un cliente molto particolare.

Regia: Sara Ventrella



SULL'ACCADEMIA DEL CINEMA



L'Accademia del Cinema Ragazzi è uno spazio-luce in un quartiere-ombra della periferia di Bari, in cui scorci pittoreschi si alternano a scenari di degrado ubano. In questo territorio, spoglio di servizi e deprivato di speranze e sogni, l'Accademia si impegna da più di 10 anni nel coinvolgimento degli abitanti del quartiere in iniziative legate al Cinema e alla cultura in generale. Un impegno che mira ad intercettare soprattutto quelle fasce di popolazione maggiormente a rischio (giovani, donne, bambini) al fine di sottrarli da quella zona grigia di insicurezza e mancanza di prospettive cause, troppo spesso, di pratiche e forme di illegalità.



Il Progetto Accademia nasce come un laboratorio di idee ed esperienze di vita e aggregazione attraverso e intorno al cinema ed è oggi per tutti un oasi socio-formativa-culturale il cui obiettivo resta il miglioramento della qualità della vita e l'accesso al sapere e alla cultura.



VISTI DA QUI - "Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese" è una rassegna a cura di Daniela Casaburi, Angela Fiore e Mario Raoli, nata dalla necessità di raccontare e approfondire la poetica dei nostri registi pugliesi contemporanei.