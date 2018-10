Cory Wong, il poliedrico chitarrista del Minnesota, in concerto al Teatro Forma

Dopo Milano e Pisa, il giovane ed eclettico polistrumentista americano, attraversa lo stivale e fa tappa a Bari con il progetto solista “Cory Wong and The Green Screen Band”. Con l’energia esplosiva che lo contraddistingue, Cory Wong si esibirà al Teatro Forma di Bari lunedì 22 ottobre.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.it.

Cory Wong, noto ai più per essere il chitarrista della travolgente funk band Vulfpeck, è un artista versatile la cui carriera lo vede vestire i panni di musicista, compositore, arrangiatore e produttore, in un continuo processo di creazione e sperimentazione.

La sua vivacità artistica lo ha portato in giro per il mondo con artisti del calibro di Ben Rector, Gene Simmons, Questlove, The Blind Boys of Alabama, Bootsy Collins e Blake Shelton, solo per citarne alcuni. È evidente che la sua musica trova ispirazione da chitarre leggendarie come Prince e Dean Magraw,Jeff Beck e Pat Metheny.

Anche questa volta Cory Wong ha trovato il modo di stupire i suoi fan con un nuovo ensemble musicale di altissimo livello: Antwaun Stanley, Cody Fry, Steve Goold, Ian Allison, Michael Bland, Sonny T, Kevin Gastonguay, Darnell Davis e la sezione fiati Hornheads.

CORY WONG (OF VULFPECK)

Lunedì 22 ottobre 2018

Teatro Forma, Via G. Fanelli, 206/1, 70125 Bari (BA)

Inizio ore 21

PREVENDITA ONLINE e presso tutti i punti vendita del circuito TicketOne.it

Infoline: 393 9639865

Email: info@bassculture.it