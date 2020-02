La commedia 'Cosa si fa per campare' in scena al Teatro Di Cagno di Bari

Sabato 08 FEBBRAIO 2020 ore 21 e Domenica 09 FEBBRAIO 2020 alle ore 19,30 “COSA SI FA PER CAMPARE” COMMEDIA COMICA in due Atti di PIERO DE LUCIA

Piero, un modesto operaio, è stato sempre un accanito giocatore di slot machine, gratta e vinci e tutto ciò che riguarda le scommesse al gioco. Infatti sperperava in questo modo quasi tutto il suo stipendio all'insaputa della moglie Tina. E per questo motivo inizia ad indebitarsi seriamente fino ad iniziare ad avere continui pignoramenti di mobili, elettrodomestici e suppellettili da parte di Ufficiali Giudiziari, di cui uno in particolare il Dr. Esproprio Concetto Lobello, che fanno la processione a casa di Piero e Tina fino a rimanere solo con un tavolo, due sedie, un mobiletto e un piccolo divano.

In questa ridicola situazione li aiuta un'amica ,Lucrezia, che lavora in una Macelleria sotto casa dei due, portando loro da mangiare e di nascosto dal padre macellaio un po' di carne e delle frattaglie.

Lucrezia, molto spaventata, informa Piero e Tina che dal carcere di Turi è evaso un pericoloso assassino che secondo il notiziario TV si aggira proprio nel loro quartiere e implora i due a barricarsi in casa e i Carabinieri della zona fanno altrettanto avvisando la gente del posto e consegnando loro la foto segnaletica del malvivente.

Da questo momento inizierà un susseguirsi di situazioni esilaranti e comicissime con l'ingresso del malavitoso Guido Lanotte ,dell'Ufficiale Giudiziario il Dr. Esproprio Concetto Lobello che inizierà a corteggiare Tina, del filarino dell'amica Lucrezia nei confronti di Piero il quale dovrà sopportare e mettere in atto una folle idea della moglie fino ad arrivare a divertentissimi colpi di scena e un finale assolutamente scoppiettante.

INTERPRETI * PIERO DE LUCIA, FRANCO DE GIGLIO, KIKKA FRISINI, MARIANGELA CARDONE e NICO DELCURATOLO.

TESTO DI * PIERO DE LUCIA

Biglietto euro 15 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 12

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 – 3487632546