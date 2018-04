Al Demodè di Modugno il “Cosmotronic Tour” di Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo

Sabato 21 arriverà al Demodè il “Cosmotronic Tour” di Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, cantautore italiano tra i più apprezzati del nuovo panorama musicale. Durante i suoi live in giro per la Penisola propone i brani del suo terzo e omonimo album. Il suo live è uno show particolarissimo enfatizzato anche da un set up di luci molto diverso e lontano da quello dei normali concerti pop, che non mira a illuminare molto i musicisti, ma a far sì che questi appaiano e scompaiano di continuo in modo tale da mettere al centro la musica, la vera protagonista dello spettacolo.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006 - 3475358799

Inizio concerti: 21:00