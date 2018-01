Lo spettacolo "Costellazioni" apre il 2018 al Pro Loco Babilonia di Molfetta

La stagione teatrale “Altrove. Teatro è follia”, targata Malalingua, inaugura il nuovo anno sabato 20 gennaio, ore 21:00, con lo spettacolo “Costellazioni”, in replica domenica 21 alle 18:30. Terzo appuntamento in cartellone per la rassegna molfettese che, sotto la direzione artistica di Marco Grossi e Marianna de Pinto, anima il palcoscenico del Pro Loco Babilonia, in Via San Gioacchino 1 (Molfetta).

“Costellazioni” porta in scena un testo unico e travolgente di Nick Payne, giovane drammaturgo inglese tra i più attivi del panorama teatrale anglosassone, tradotto da Noemi Abe e diretto dal regista Silvio Peroni. Una storia d’amore raccontata attraverso le teorie della fisica quantistica e, dunque, del caos, esplorando le infinite possibilità degli universi paralleli. Payne prova ad applicare questo sistema alle vicende di una coppia, mostrando ogni volta una serie di possibili sviluppi delle azioni dei due in più di cento scena che si susseguono in settantacinque minuti.

Protagonisti sul palcoscenico del Pro Loco Babilonia saranno Jacopo Venturiero e Aurora Peres, rispettivamente nei ruoli di Orlando, un affabile apicoltore, e Marianna, brillante ricercatrice universitaria nel campo della cosmologia quantistica. Una pièce che si propone come indagine sul libero arbitrio e sul ruolo che il caso gioca nelle vite dei due personaggi mostrando le possibilità e i diversi modi in cui i loro incontri sarebbero potuti andare a causa di molteplici fattori. Dunque, più versioni dei vari momenti della relazione di coppia, dalla conoscenza, alla seduzione, al matrimonio, al tradimento, si materializzano in scena dinnanzi agli occhi dello spettatore fino a convincerlo che è tutta questione di scelte.

Lo spettacolo è una produzione di Khora.teatro, compagnia basata sulla esperienza e le competenze di Alessandro Preziosi, Tommaso Mattei e Aldo Allegrini, riconosciuta dal MIBAC, Dipartimento per lo spettacolo dal Vivo. Gli interpreti, Venturiero e Peres, entrambi diplomati all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, da anni attivi sia in campo teatrale che cinematografico, sono qui diretti da Silvio Peroni regista teatrale e direttore artistico di Festival e rassegne culturali internazionali. Egli ha, inoltre diretto artisti come Elio Germano, Isabella Ragonese, Daniela Poggi, Alessandro Tiberi, Margot Sikabonyi, Massimo Dapporto, Ninì Salerno, Arnoldo Foà, Paola Gassman e ha realizzato spettacoli di autori come Will Eno, Nick Payne, Mike Bartlett, Cesare Zavattini, Tahar Ben Jelloun, Neil La Bute, Pinter.

Per info, costi e prenotazioni di biglietti per lo spettacolo “Costellazioni” rivolgersi ai seguenti contatti: 3454213629 – 3494037423 - 080 9722881 (dal lun. al ven. dalle 16:00 alle 20:00); info.malalingua@gmail.com.