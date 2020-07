Incontro web su costituzione della Repubblica italiana e diritti umani

Webinar gratuito per informare riguardo la Costituzione e promuovere i diritti umani. La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948.



La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento sui diritti della persona adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A. Votarono a favore 48 membri su 58. Nessun paese si dichiarò contrario, ma dieci si astennero.



Che relazione c’è tra le queste due carte e che importanza hanno nella vita di tutti i giorni?



Se ne parlerà nel prossimo webinar organizzato dai volontari di Gioventù per i Diritti Umani che si terrà Venerdì 3 Luglio alle ore 20:30 sulla piattaforma ZOOM. Come ospite speciale sarà presente l’Avvocato Enrico Del Core, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e Dottore di ricerca in diritto privato e garanzie costituzionali.



Lo scopo di questi webinar gratuiti e dei volontari di Gioventù per i Diritti Umani è quello di far conoscere attraverso strumenti molto semplici, quali sono i 30 diritti umani e come vengono violati e rispettati nella quotidianità. I volontari infatti sanno che “I diritti umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Anche per questo i volontari organizzano da anni attività di formazione sui diritti umani, utilizzando materiali educativi per ragazzi e per adulti, e che sono disponibili gratuitamente.





Per partecipare basta richiedere il link di accesso all’indirizzo gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com .