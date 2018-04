A Conversano incontro su "Costruttori di civiltà. esperienze a confronto e nuovi progetti"

La nostra Civiltà sembra essere arrivata ad un punto di svolta radicale. Quello che sembrava vero e certo, sembra non esserlo più, quello che sembrava naturale oggi alcuni dicono non lo sia più.



Si riparte dalle fondamenta e dalle esperienze di cittadini comuni, di politici, di laici e non, per provare a capire come e se puntellare l'esistente o costruire il nuovo.



E’ per questo che Il Popolo della Famiglia ha organizzato questo Sabato 21 Aprile dalle ore 9.00 presso la Sala Convegni del Castello di Conversano l’evento culturale “Costruttori di Civiltà”.



Nella mattinata si inizierà con la testimonianza dell'esperienza maturata sul territorio pugliese da alcune associazioni culturali, rappresentate da Mimmo Quatela di Progetto Uomo, comunità religiose, rappresentate dalla Pastore Francesca Colitti della Comunità evangelica "Chiesa del Dio Vivente" e da Don Antonio Mattatelli, Dottore in Teologia e conferenziere di Radio Maria e comunità di cittadini con testimonianza di alcuni appartenenti ad una Comunità Neocatecumentale a raccontare il rapporto tra Culto, Cultura e Comunità. Verrà anche presentato il progetto Laboratorio PUGLIA che sta cercando, sul territorio regionale, di mettere in pratica tale processo virtuoso che metta in connessione i principi etici e morali, con l’azione culturale, sociale e politica, facendola diventare base e legame per una nuova comunità, per una nuova Polis.



Si continua poi a discuterne, parlando di Family Day e prospettive politiche, con l'On. Eugenia Roccella di IdeA – Identità e Azione, Popolo e Libertà, primo portavoce del Family Day e impegnata nella difesa dei principi non negoziabili, tra i pochi nell’ultimo Parlamento, che porta la sua importante esperienza personale e politica di questi anni, confrontandola e cercando di trovare ispirazione con l'Avv. Gianfranco Amato, Segretario nazionale del Popolo della Famiglia.



Si conclude la mattina con la Santa Messa in Cattedrale a Conversano.



Nel pomeriggio, dopo il pranzo di chi vorrà trattenersi, si darà spazio ai territori ed al confronto con il Popolo della Famiglia di Puglia, alla luce del Convegno del mattino e delle prospettive future.



E' NECESSARIO REGISTRARSI su segreteria.tecnica@pdfpuglia.it o al 3207661203, indicando nome, cognome, comune di provenienza e possibilmente numero di telefono per eventuali contatti. Per chi vorrà partecipare al pranzo, a pagamento, è necessario dare adesione entro le ore 13.00 di venerdì 20pv.