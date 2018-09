La cover band Superclassifica Sciò in concerto alla 82^ Campionaria Generale Internazionale

Lunedì 10 settembre alle 21.00, sul palco allestito nell’area eventi del quartiere fieristico in occasione della 82esima Campionaria Generale Internazionale, si esibirà la cover band Superclassifica Sciò.

Composta da Annamaria Ercole e Francesco Caselli in voce, Nicholas Nuzzi alla chitarra, Pino Parisi al basso, Raffaello Bia alla tastiera e Vito Parisi alla batteria, il gruppo ha dato vita a un progetto musicale che si ispira alla seguitissima trasmissione televisiva Superclassifica Show, condotta da Maurizio Seymandi.

Formatasi nel dicembre 2012, questa cover band propone i successi evergreen della canzone italiana arrangiati in maniera personale e tale da realizzare uno spettacolo nel quale l’ascoltatore viene coinvolto.

Durante la performance, che sarà gratuita per tutti i visitatori della Campionaria, i musicisti spazieranno dalle più celebri canzoni di Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini e Giuni Russo fino ad arrivare alle ultime canzoni di Caparezza, Fabri Fibra e Jovanotti. Come in un dj-set, la band Superclassifica Sciò suona ininterrottamente seguendo il modello del medley, ovvero più canzoni eseguite in sequenza, senza interruzioni e di solito in versione più breve rispetto all'originale, tipico dei primi anni della dance.