Al 12.03 City Club di Bari l’esibizione della cover band Zer80

Sabato 27 gennaio al 12.03 City Club sarà proposta l’esibizione della cover band Zer80, formazione composta da Ezio Cirone in voce, Miky Ciavarella alle percussioni Giuseppe Sangiorgio alla batteria, Gianni Laterza alla chitarra, Arduino Panaro al basso ed Emanuele Del Carmine al piano, che proporrà dal vivo alcuni dei più grandi successi degli anni ’80.

Formatasi a Bari nel novembre 2008, durante le performance, in base alla struttura e alla tipologia di serata, la band sfoggia uno stile di scena dandy, ovvero molto elegante che richiama il look del cantante britannico Bryan Ferry, o new wave, cioè più vistoso, con trucco e abiti stravaganti, in linea con il periodo. Musicalmente si concentrano principalmente su brani inglesi della seconda metà degli anni ’80, spaziando dal pop al rock, dal soul al funk, dal synth pop alla dance. Quindi nei loro live spesso si ascoltano canzoni di gruppi quali Depeche Mode, Duran Duran, Simple Minds, Talk Talk, Soft Cell, Spandau Ballet, New Order, Talking Heads, Bronski Beat, Tears for Fears, Ultravox, Culture Club, Bryan Ferry e tanti altri ancora. Tutta la musica proposta dal gruppo è rivisitata dai propri componenti, musicisti professionisti caratterizzati da un background musicale poliedrico,con all’attivo numerosi anni di esperienza in Italia e anche all’estero, con collaborazioni sia in studio che nelle sessioni live, con artisti noti del panorama musicale nazionale.

Al termine dell’esibizione, la musica continuerà con le selezioni musicali a cura dei djs dell’organizzazione Sole Luna.

12.03 City Club – Viale Einaudi, 60 – Bari

Infoline: 3488791734

Inizio spettacolo: 21:30