L’attività di Crea il tuo evento non si ferma e sbarca su Facebook: “Kids playgroup dance and learn”

Mercoledì 3 giugno sarà proposto un nuovo appuntamento con “Kids playgroup dance and learn”, il progetto di inglese-gioco-danza ideato e realizzato dall’associazione Crea il tuo evento all’interno delle Reti Civiche Urbane Picone Poggiofranco, rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Tali eventi, prima dell’emergenza Covid e del consequenziale “lockdown”, venivano svolti nelle scuole Massari-Gallilei e Tauro di Bari, entrambe partner importanti di questo progetto. A seguito della chiusura degli Istituiti l’associazione non si è fermata, ma ha riadattato il progetto al web con qualche variante.

“Kids playgroup dance & learn” ora si svolge su Facebook in un gruppo privato, dopo un primo sondaggio effettuato grazie alla collaborazione delle scuole, in cui sono state poste ai genitori delle domande per comprendere come loro stessi avrebbero voluto continuare l’attività avviata. Qui periodicamente, sebbene a distanza, viene svolto il corso in diretta con Carmela Del Vecchio l’insegnante di inglese, che utilizzando il metodo Helen Doron, fa conoscere le più comuni e semplici parole inglesi, basandosi su storie e relativi personaggi, segue Manuela Merico con canti e balli, atti a fortificare la comprensione dei termini e infine l’animatrice e futura maestra Elvira Cirrillo si occupa della parte ludica con lo svolgimento di lavoretti e attività varie. Al termine della diretta online i bambini inviano le fotografie dei lavori da loro svolti.

Il prossimo appuntamento tratterà il tema degli alimenti. Apriremo la lezione con una storia in inglese menzionando i termini comuni, poi si passerà alla parte dinamica con canti e balli a tema, infine creeremo il famoso Arcimboldo con cartoncini colorati.

Link iscrizione: https://www.facebook.com/groups/2806755972727494

Info: 3284734547

Inizio evento: 18:30