'Creatività&pubblicità', il lavoro di Geppi De Liso mercoledì alla Feltrinelli di Bari

Mercoledì 2 maggio alle 18,30, alla Feltrinelli di Bari, il sociologo Franco Cassano presenterà il libro di Geppi De Liso "Creatività & pubblicità" (Franco Angeli editore). Dopo oltre vent’anni dalla prima edizione del 1997, la casa editrice Franco Angeli rieditato e aggiornato il libro, oggi tutto a colori. Testo fondamentale per la pubblicità è stato adottato da molte scuole, accademie e università italiane. Nella prefazione, il noto pubblicitario Lorenzo Marini ricorda che “Ci sono libri che sono noiosi come saggi e ci sono libri che sono affascinanti come romanzi. Poi c’è qualche eccezione, granello di zucchero in mezzo ai granelli di sabbia del mare. Creatività & Pubblicità di Geppi De Liso è uno di questi...È un libro funambolo, in bilico tra teoria e considerazioni pratiche, tra cultura e aneddotica, tra sociologia e graphic design. È un mosaico impressionista nel quale ogni tessera ha un colore diverso ma tutte, alla fine, in rapporto armonico con le altre”. In quarta di copertina “Se questo testo si rivolge direttamente ai giovani pubblicitari e agli studenti, costituisce anche per gli addetti ai lavori l’occasione per riflettere sul ruolo e sui cambiamenti che hanno caratterizzato questa professione negli ultimi trent’anni; cambiamenti straordinari, ma che non possono prescindere dalla conoscenza delle tecniche di base”. Geppi De Liso, con Lilli Chimienti, ha diretto dal 1968 lo Studio De Liso di design grafica e pubblicità, a Bari. Ha insegnato Comunicazione nel corso di Marketing e Comunicazione d’Impresa della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari e nelle Facoltà di Scienze della Comunicazione delle Università di Bari e di Campobasso, nel corso del Ministero Italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali e in vari altri enti di formazione promossi da Domus Academy di Milano, Università del Progetto di Reggio Emilia, Aforisma di Lecce, Uni.Versus, Spegea, IFOA e Multimedia di Bari.

