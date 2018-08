"Crèta", concerto coreografico e coreografia musicale della danzatrice e coreografa Maristella Martella

Prosegue il ciclo di appuntamenti artistici della rassegna ADMOVEO che, domenica 19 agosto presenta “Créta”, concerto coreografico e coreografia musicale della danzatrice e coreografa Maristella Martella e del musicista e compositore Gabriele Panico.



Maristella Martella fonda a Bologna nel 2001 con Eugenio Bennato una delle prime scuole di tarantella in Italia. Danzatrice solista del Festival La Notte della Taranta dal 2006, coreografa delle danze del concerto finale nelle edizioni dirette dai maestri Ludovico EINAUDI, Goran BREGOVIC e Giovanni SOLLIMA, descrive così il suo spettacolo: “Cosi come la creta, assorbendo l’acqua, diventa modellabile, trasformabile, mutabile, così il movimento corporeo e sonoro, in equilibrio tra pieno e vuoto, tra tensione e distensione, è in continua trasformazione. Un’ incessante transizione di forme.”



Il movimento si ascolta, il suono si vede, l’immagine si tocca. Creare nuovi paesaggi interiori ed esteriori, che sollecitano nuove sensazioni interne ed esterne. Un insieme di movimenti ed armonie possibili creano un tessuto musicale e coreografico che si compone e si scompone ogni volta. Linguaggi che si intrecciano come il filo di trama tra i fili dell’ordito, per creare un nuovo tessuto e un nuovo intreccio di linguaggi contemporanei a partire dai campionamenti di alcuni brani, voci e passi tradizionali.

Abbracciare il contemporaneo a partire dalle voci e dai gesti delle donne antiche.

La musicalità del movimento e la fisicità del suono mirano ad espandere e far esplodere i gesti in una trance ritmica e coreutica che conduce lo spettatore nella ritualità propria delle danze mediterranee. {Tracce – Segmenti} musicali si susseguono, disposti parallelamente sulla tela e la danza come il filo di Arianna che tesse la trama, trasversalmente, per formare l’intreccio e raccontare una storia, tante storie. Le traiettorie musicali in cRéTa raccordano voci arcaiche e ritmiche da differenti latitudini. Gli affascinanti trattamenti elettronici consentono una fusione con le coreografie, cercando costantemente un dialogo tra gli approdi sonori contemporanei e la teatralità della danza etno-contemporanea.



Unica data per lo spettacolo “Créta” presso la Masseria San Nicola di Putignano (Ba), che già dalle 19.30 aprirà i suoi cancelli per accogliere quanti vorranno visitare la biblioteca al suo interno contenente oltre 4000 volumi.



ADMOVEO, rassegna di scambi di visioni e Conoscenza, continua fino al 2 settembre ospitando il suo pubblico nei luoghi di Galleria d’Arte Nartist di Gioia del Colle (Ba) e presso la Masseria San Nicola di Putignano (Ba). I successivi appuntamenti seguiranno con il reading “La gabbia der Pipino” di e con Antonio Minelli e lo spettacolo “Porno e socialismo reale” dell’autrice e attrice Rosanna D’Andrea. Chiuderà la rassegna l’anteprima teatrale “Giobbe”, di Lodovico Balducci con Silvia Mastrangelo.



Admoveo è un progetto della Compagnia Formediterre promosso da: AmaRum, Caseificio Artigiana, Assicurazioni Natile-Polignano, Dolce Bontà e sostenuto da: CNA Puglia, FAI/ Delegazione di Bari, Galleria Nartist, ItrArti, Technè, Imago-i Danzattori, La Comunità Fratello Sole, U.P.T.E. Putignano.

Appuntamento al 19 Agosto 2018 presso “Masseria San Nicola (Putignano- Ba) con “Créta” di e con Maristella Martella su musiche di Gabriele Panico.



Biglietti: intero 8€ / ridotto 5€ (under 25 / gruppi 10 persone) / abbonamento 4 spettacoli: 20€

Posti limitati. È consigliata la prenotazione: +39 3331776789 / admoveo@formediterre.it

Evento fb: https://www.facebook.com/events/1801716973240359/

Sito web: http://www.formediterre.it/admoveo.htm

