'Come see about me' in scena al Teatro Di Cagno

Giovedi 19 DICEMBRE alle ore 21 “COME SEE ABOUT ME” Lo SHOW in stile Las Vegas del CAMPIONE DEL MONDO di Magia ed Illusionismo Mago CRIPTON

In questo spettacolo dal forte sapore teatrale Cripton Magic racconterà quanto sia davvero magica la sua vita reale e presenterà nel suo inconfondibile stile alcune tra le più incredibili illusioni del suo repertorio provenienti direttamente da Las Vegas e altre illusioni da lui stesso ideate e visibili solamente nei suoi show.

In questo show Cripton Magic presenterà anche straordinari esperimenti di mentalismo coinvolgendo direttamente il pubblico presente, cioè mostrerà la vera Magia, quella che si può realizzare solo utilizzando tecniche particolari che alcuni chiamano “poteri” e non semplici illusioni.

In questo show, quindi, ci sono tutti gli ingredienti necessari per uno spettacolo di successo, cioè l’aspetto teatrale, lo stupore, la meraviglia e la interazione con il pubblico.

Spettacolo di Magia ed Illusionismo del Vincitore del Merlin Award, Cripton ti mostrerà le illusioni più incredibili, originali ed esclusive nel suo stile personale ed unico già applaudito da oltre 100.000 spettatori in tutto il Mondo, incluso il “Teatro Tiffany” del “Tropicana Hotel” in Las Vegas

Ospite in importanti programmi televisivi Italiani come “Domenica In” presentato in diretta dal “Teatro Ariston” di Sanremo da Giancarlo Magalli e Anna Falchi, nel programma televisivo “Sotto a chi Tocca” condotto da Pippo Franco e Pamela Prati o ultimamente nel programma “Tu Si Que Vales” con Maria De Filippi, Gerri Scotti, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e Belen e in altri programmi televisivi in Brasile in onda sulle emittenti nazionali.

Biglietto euro 15

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 – 3487632546