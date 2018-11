Cristina D’Avena al Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte con con le sigle più amate dei cartoni animati

Sarà Cristina D’Avena la special guest del primo appuntamento con l’edizione 2018 del Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte (Ba). Domenica 2 dicembre le sigle più amate dei cartoni animati cantate dalla sua inconfondibile voce saranno colonna sonora dell’inaugurazione dell’evento che per il secondo anno consecutivo trasformerà la villa comunale “Tacconi” in un parco a tema dedicato al Natale.

Appuntamento alle ore 20:00 con il live di Cristina D’Avena, che proprio in questi giorni è impegnata con la presentazione del suo nuovo lavoro “Duets forever, tutti cantano Cristina”, che l’ha vista duettare con sedici nomi noti della canzone italiana alle prese con le sigle dei cartoni animati.

Ma la grande festa per l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale avrà già inizio alle ore 19:00 con gli artisti di strada che animeranno la villa in attesa del concerto e, prima ancora, della parata di arrivo di Babbo Natale che entrerà nella sua casetta per accogliere i bambini che vorranno incontrarlo.

L’evento proseguirà fino al 26 dicembre, ogni fine settimana e nei giorni festivi, con tante attrazioni per bambini ma anche con iniziative dedicate ai meno giovani. Neve e coloratissime luci avvolgeranno il parco a tema che si svilupperà attorno alla Casetta di Babbo Natale, dove famiglie, grandi e piccini potranno divertirsi e vivere la magia del Natale fra percorsi gastronomici, mercatini tradizionali, il luna park o anche facendo un giro sulla slitta con gli elfi o sul trenino turistico che porterà al lago ghiacciato. Tanti, inoltre, i gadget che saranno offerti ai più piccoli per rendere ancora più gioiosa la loro esperienza al Villaggio di Babbo Natale, mentre i più grandi potranno vivere la magia del villaggio gustando le specialità gastronomiche, facendo acquisti nei mercatini o assaggiando i dolci e le prelibatezze dell’Angolo del dolce Natale in tutta comodità nella zona comfort coperta.

Il programma di appuntamenti impegnerà la villa comunale ogni venerdì, sabato, domenica e nei giorni 24, 25 e 26 dicembre con musica, spettacoli e artisti di strada. Il Villaggio di Babbo Natale è patrocinato dal Comune di Castellana Grotte e dalla Grotte di Castellana srl. Tutte le informazioni sull’iniziativa e sugli eventi in programma sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito web www.nataleacastellanagrotte.it.

l concerto di Cristina D'Avena, come anche l'accesso al Villaggio e gli eventi in programma sono gratuiti, mentre è previsto un ticket per alcune delle attrazioni presenti nel villaggio.