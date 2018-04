“Croci l’alba del Terzo Millennio” in scena all'AncheCinema Royal con Gianni Cirado e Franco Ferrante

Il teatro polifunzionale AncheCinema di Bari prosegue, da giovedì 12 a sabato 14 aprile, con tre nuovi appuntamenti tra teatro, comicità e musica internazionale. S’inizia, giovedì 12 alle 21, con lo spettacolo teatrale “Croci l’alba del Terzo Millennio” di Pietro De Silva, con Gianni Ciardo e Franco Ferrante per la regia di Fermi. Il giorno dopo, venerdì 13 alle 21, sarà di scena una star della musica internazionale: il batterista americano Paul Wertico, per anni alla corte del Pat Metheny Group, con il progetto “Free the opera” ideato dal pianista Fabrizio Mocata e con il contrabbassista Gianmarco Scaglia. Infine, sabato 14 alle 21, la comicità di Dario Vergassola con il suo spettacolo “Sparla con me”.

“Croci - L’alba del Terzo Millennio”, in scena giovedì 12, è un testo del regista e commediografo di Pietro De Silva, tra i più prolifici del teatro italiano. Il lavoro è stato rappresentato la prima volta nel 1994 al Teatro Argot e, successivamente, al Teatro dell'Orologio in Roma con la regia dello stesso autore in scena anche come attore. Sulla scena tre croci e un dialogo fra due uomini, un maestro e un vinaio, che non si conoscono. La strana condizione in cui si trovano, li porterà ad avvicinare le loro diversità in un crescendo di parole, riflessioni, paradossi e momenti esilaranti, aspettando “qualcuno” che non verrà. In scena Gianni Ciardo e Franco Ferrante, su scenografie di Damiano Pastoressa e il disegno luci di Claudio Procaccio.

Il teatro polifunzionale AncheCinema di Bari è in corso Italia 112 ed è possibile utilizzare il parcheggio convenzionato in corso Italia 45, info: 329.611.22.91.