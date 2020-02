Crossway trio in 'Sweet sweat' a Palazzo Pesce

Sabato 22 agosto 2020 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce si incrociano i generi musicali con “Sweet sweat”, il progetto discografico del Trio Crossway, formato da Daniela Fiorentino al clarinetto basso, Fabio Bagnato alle chitarre e voce e Walter Bagnato alla fisarmonica e pianoforte.



Un concerto in Puglia che cancella i confini, ponendosi trasversalmente tra il concetto di musica colta e quello di musica leggera. Un programma che sfugge ai tentativi di categorizzazione e coniuga le personalità artistiche, lontane ma perfettamente complementari, dei due fondatori: Daniela Fiorentino, diploma in Clarinetto al Conservatorio di Monopoli, specializzazione in Clarinetto e Clarinetto basso a Milano, si è perfezionata con Daniel Harding e Fabio Luisi, tirocinante presso il Teatro alla Scala sotto la guida del M° Baremboim, una carriera sia in Italia sia all’estero e registrazioni per Rai Radio e Rai Radio3, e Fabio Bagnato, artista eclettico specializzato in musica etnica e considerato uno tra i più giovani innovatori della chitarra battente del XVII secolo, numerose incisioni e un’attività concertistica in importanti festival internazionali in Italia, Francia e Germania, dove ha diviso la scena con Daniele Sepe, Eugenio Bennato, James Senese. A esibirsi con loro nella dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari ci sarà Walter Bagnato, diploma in Pianoforte al Conservatorio di Bari, perfezionamento con Hector Pell, Marisa Somma e Sergio Perticaroli, concerti come solista e in formazione da camera e affermato fisarmonicista che collabora stabilmente, in qualità di compositore e musicista di scena, con teatri in tutta Europa.



Una serata fra libertà e scoperta per ascoltare un trio che ha avuto il suo debutto nel 2017 e che da allora ha portato la propria personalissima cifra stilistica sui palcoscenici più prestigiosi.