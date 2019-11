Cruentus e Banana Mayor live al Macello di Putignano

Al Macello di Putignano, la presentazione live di due nuovi lavori discografici di grandi realtà del Metal e Stoner Rock del nostro territorio: Cruentus e Banana Mayor



Cruentus live

(Trash Death Metal / Bari)



In occasione dei trent’anni di attività, e con una formazione ormai consolidata da tempo, tornano i pugliesi Cruentus, autori nel 1996 del geniale debutto “In Myself” (New LM Rec., distribuzione Flying Rec.). La storica thrash-death metal band pugliese nei mesi di giugno e luglio 2019 ha registrato il secondo album ufficiale “Fake” presso il Mast Recording Studio di Bari. In uscita il 15 ottobre per Triple A Events Rec., il nuovo disco segna un ritorno alle origini più crude: 37 minuti impattanti, con brani diretti e sanguigni, e un’attitudine veramente old school! Un concept album che, attraverso musica, testi ed immagini, evidenzia l’eterno dualismo esistenziale tra il bene e il male, spesso, fusi e confusi in un abbraccio che può essere anche mortale. Il disco è stato realizzato con il patrocinio di Programmazione Puglia Sounds Record 2019.



Nicola Bavaro (vocals)

Antonello Maggi (guitars)

Domenico Mele (guitars)

Adriano Boghetich (bass)

Valerio Di Masi (drums)



GUARDA IL VIDEO:

'Everspace': https://youtu.be/e_cacW7TCwY

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/37fdqjE







Banana Mayor live

(Post Stoner Rock / Bari)



A due anni di distanza dall’album “Primary Colours PT.I: The Red”, che aveva segnato l’inizio di un nuovo percorso sonoro, tornano i Banana Mayor con un nuovo lavoro. Il secondo capitolo della trilogia dei colori primari si intitola “Primary Colours PT.II: The Blue” ed è stato registrato a cavallo tra 2018 e 2019 presso le Officine Musicali di Castellana Grotte (BA). La band descrive così il nuovo album: ““Blue” riprende il percorso già avviato in “Red”, ma con maggiore maturità, cura del songwriting e ricerca sonora. Senza dubbio il lavoro più maturo e completo della band, che alterna riff pesanti e minacciosi ad aperture melodiche, intermezzi psichedelici, armonie vocali e passaggi strumentali, il tutto condito dal solito groove di chiara ispirazione anni 90. Nei testi sono affrontate tematiche perlopiù introspettive, con qualche divagazione su argomenti come il fascino della natura, la superstizione, l’emarginazione. Il disco è stato realizzato con il patrocinio di Programmazione Puglia Sounds Record 2019.



Alberto Pinto (chitarra)

Alessandro Fornari (batteria)

Alessio Amatulli (basso)

Stefano Capozzo (voce)



GUARDA IL VIDEO

'The Scarecrow Walks At Midnight': https://youtu.be/YPHsl3aYpj8

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/33Pir03







h 22:00 | Banana Mayor live

h 23:00 | Cruentus live



TICKET 2 euro (info 328.7199564)



Evento targato 'Triple A', RocKcult e A Desert Odyssey.



Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)







IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

