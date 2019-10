Piatti d'attore con Enzo Vacca al Joy’s Pub di Bari

Il Joy’s Pub di Bari e l’animattore Enzo Vacca presentano il secondo di una serie di appuntamenti a tema gioco e cucina.

“Monellerie e bricconate luculliane, tra una ricetta, un gioco ed un cavatello, la messa in scema (avete letto bene) di un deipnosofista in libera uscita.”



Così ama definire questi incontri il grande Enzo Vacca, la cui vita artistica è sempre stata dedicata al teatro, all'arte, al sorriso, all'altro.



Nato teatralmente nel 1975 dal Teatrino della colonna di Bari vecchia, per poi arrivare al Piccolo Teatro di Bari con Eugenio Dattoma e alla Compagnia Tiberio Fiorilli, fino al Teatro Abeliano, dove ha lavorato per oltre venticinque anni.



Negli appuntamenti “Piatti d’attore”, Enzo racconta e canta, con giochi di ruolo culinari, la preparazione di alcuni piatti della cucina pugliese, come un moderno deipnosofista. Cosa vuol dire? Sicuramente qualcosa di raro, oggi.

Cantastorie di eventi, che conosce l’arte culinaria, dal primo pesce povero al vitello tonnato.

I banchetti non sono più di moda, è vero. Ma il maestro Vacca, coi suoi racconti e la sua allegria, regalerà ai commensali del Joy’s Pub delle esperienze uniche, nelle quali cultura, tradizione, sapori, profumi e ricordi si fonderanno insieme, in un’atmosfera indimenticabile.



In questo appuntamento: Maltagliati fagioli e cotiche!

Per prenotazioni: 0805542854.