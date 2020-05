A tutti i pugliesi lo scrittore Luca Bianchini augura tanta “fortuna”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Lo scrittore Luca Bianchini augura tanta “fortuna” a Molfetta e a tutti i pugliesi Un messaggio d’amore per Molfetta e per la Puglia arriva, nel primo giorno di apertura dopo il LockDown, dal profilo facebook di Luca Bianchini, lo scrittore, innamorato della Puglia, autore, tra gli altri del romanzo "Io che amo solo te", diventato poi un film di successo. Il film, come pure il libro è ambientato in Puglia, nella splendida Polignano a Mare, città del grande Domenico Modugno. Ma a Bianchini la Puglia piace tutta e piace anche Molfetta. Tanto che, sulla sua pagina facebook, con tanto di corno napoletano (un portafortuna) , e indossando una T-shirt con il cuore rosso di I love Molfetta, strizza l’occhio augurando a tutti tempi migliori. Proprio tra qualche settimana, il 26 maggio, nelle librerie, uscirà il nuovo lavoro di Luca Bianchini. "Un bacio a Polignano", e Molfetta, per tramite dell’associazione Oll Muvi (quella di I love Molfetta) si candida per ospitarne la presentazione. E chissà, magari il prossimo romanzo sarà ambientato proprio nella nostra città.