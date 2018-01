Alberobello protagonista su Rai Uno, a 'Meraviglie' un viaggio tra trulli e bellezze del territorio

Si conclude (anche) con la Puglia 'Meraviglie, la penisola dei tesori', la trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Angela, che ha accompagnato gli spettatori in un viaggio tra i siti italiani dichiarati dall'Unesco patrimonio dell'umanità.

Nella quarta e ultima puntata, in onda questa sera a partire dalle 21.25, troverà spazio anche la nostra regione, con un itinerario che si muoverà da Castel del Monte ad Alberobello. Alberto Angela è stato nella Capitale dei Trulli per registrare la trasmissione poco prima di Natale. Il noto conduttore televisivo è stato ad Alberobello il 18 dicembre.

"Per Alberobello la puntata di stasera è un appuntamento atteso da due mesi – afferma il sindaco di Alberobello, Michele Longo– ringraziamo Alberto Angela, la Rai e la redazione di Meraviglie per aver scelto il nostro paese tra i 12 siti Patrimonio dell’Umanità che sono stati protagonisti della trasmissione e siamo sicuri che il programma sarà un’importante vetrina per Alberobello e contribuirà a far conoscere ulteriormente la bellezza del nostro territorio, la nostra storia e soprattutto la genialità e l'identità della nostra gente".