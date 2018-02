Alex, talento barese, dall'esperienza ad 'Amici' al nuovo singolo

Venti anni e un nuovo singolo, lanciato da pochi giorni. Si chiama "Niente come noi" l'ultimo lavoro di Alessio Mininni, in arte Alex, talento emergente pugliese.

Prodotto interamente dal cantante, il brano - distribuito su tutti i canali digital store musicali e quelli radio, contestualmente alla diffusione del videoclip ufficiale attraverso la piattaforma Vevo - racconta i tratti di una storia d'amore tormentata, con le sfumature di un rapporto tra un uomo e una donna che tenta di evolversi tra mille contrasti.

Nato a Bari il 19 dicembre di 20 anni fa, Alessio Minnini cambia il suo nome in "Alex", dopo l'esperienza maturata nel 2016 nella casa di "Amici". Sin dall'età di 10 anni ha a che fare con il mondo della musica, muovendo i primi passi con una chitarra elettrica acquistata dal padre. Non un semplice interprete di canzoni che pure nascono dal cuore e dalla volontà di comunicare, ma un artista in costante evoluzione.

Alex ha cominciato a scalare le classifiche con "Parlami di Te", che nel giro di 24 ore si è piazzato per due volte nella Top 10 italiana. Attraverso Youtube il singolo ha totalizzato mezzo milione di visualizzazioni. Tra un testo e un altro, ha scaldato i palchi d'Italia aprendo i concerti di J-Ax&Fedez al Parco Gondar di Gallipoli, di Chiara Galiazzo il 16 settembre e quello di Roberto Vecchioni, il 5 gennaio scorso, a Cava de' Tirreni. Per non far mancare nulla alla sua fan base, alla quale tiene molto al pari delle sue canzoni, Alex ha previsto per l'uscita del singolo anche l'apertura di un contest, con il quale si potrà interagire con lui in prima persona. Collegandosi al sito ufficiale "inartealex.it", i fan potranno trascorrere un pomeriggio con il giovane artista o scambiare quattro chiacchiere al telefono. L'iniziativa avrà il nome di #acasaconalex. La sua crescita va di pari passo con la musica: immergersi a pieno in una passione fino a farla diventare parte della sua stessa vita. Alex è pronto!