Arrivano i contenuti digitali della nuova televisione, grazie all'accordo tra CANALE EUROPA TV, una delle prime piattaforme televisive su internet italiane, e l'Associazione Oll Muvi, più conosciuta col brand I Love Molfetta, i video si fruiscono ovunque e in qualsiasi momento, superando così i vincoli di spazio e tempo ed in tutto il mondo. Il nuovo canale che si chiama "Ti Porto in Puglia" (Take You To PUGLIA) avrà programmi e contenuti finalizzati a promuovere la Regione Puglia, il primo video inserito riguarda le feste patronali pugliesi, le difficoltà nel 2020 a causa del COVID-19. Il format è un'idea di Roberto Pansini, al quale è affidata la direzione artistica, si chiama "Raccontaci la tua, ai microfoni di...", ed è registrato presso gli uffici SIAE. A presentarlo è la giornalista molfettese Paola Copertino sul tema "alla scoperta delle feste patronali pugliesi." L'emergenza covid, per motivi di sicurezza, ha bloccato quello che è uno dei settori vitali della storia e della cultura di un popolo: le sagre e le feste popolari che racchiudono storie e tradizioni millenarie. L'importanza di conservarle e tramandarle da un confine all'altro del nostro pianeta è fondamentale perchè rappresentano un condensato di valori: dalla fede popolare all' attaccamento alle proprie radici, dalla nostalgia per la propria terra alla riscoperta di suoni e musica. Proprio per questo nella prima puntata del format "Raccontaci la tua, ai microfoni di Paola Copertino" fruibile sulla piattaforma Canale Europa TV, al canale 15 "Ti Porto in Puglia", ) si è voluto incentrare l' attenzione sulle feste popolari dando la parola ai protagonisti. Ai nostri microfoni troviamo le testimonianze dei rappresentanti religiosi e organizzativi dei comitati feste, ma anche del mondo della musica popolare e dell'imprenditoria attraverso le luminarie, ma non poteva mancare la voce degli emigranti con uno sguardo alle feste dall'altra parte dell'oceano. Abbiamo incontrato: Fra Nicola Violante Rettore della Basilica Madonna dei Martiri, Leonardo Siragusa Presidente del comitato Feste Patronali Molfetta, Antonio Albanese Presidente Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri in USA, Domenico Paulicelli "Pauliceli Light Design, Dominique dei Terraross e Piripicchio. Ricordiamo che le feste popolari muovono un enorme indotto di capitali e coinvolgono tantissime professionalità, ma soprattutto richiamano un pubblico di curiosi, devoti e turisti che fanno della nostra Puglia una regione "ricca di luci, colori e fede." Questa striscia fa quindi un focus su una importante e storica realtà della nostra Puglia che è alla base di tanti viaggi emozionali, viste le emozioni che una festa trasmette che rimangono indelebili nella mente e nei cuori. La visione dei contenuti è gratuita ed il canale dedicato alla Regione Puglia è il n.15 di Canale EuropaTV. Vi invitiamo a seguirci sul su www.canaleeuropa.tv