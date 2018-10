Arriva Bariblu Style, l’appuntamento con la moda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

DAL 22 OTTOBRE “IL BEST OF” DELLE COLLEZIONI AUTUNNO INVERNO 2018/2019 E IL FASHION SOCIAL GAME Stampe o color block? Borse maxi o mini? Quali sono i must have dell’autunno-inverno 2018/19? Le risposte sono firmate da Bariblu, con un’iniziativa che, oltre a valorizzare gli outfit di tendenza con attività originali nelle piazze di Bari e provincia e in galleria, metterà alla prova i clienti e la loro conoscenza dei brand presenti nel Centro Commerciale premiandoli con una pioggia di buoni shopping. “Il best of” dei look delle collezioni autunno-inverno 2018-2019 è protagonista assoluto dell’evento fashion più esclusivo dell’anno: “#bariblustyle”. L’esposizione delle nuove collezioni avverrà attraverso uno strumento inedito: dal 22 ottobre al 4 novembre 2018 nella galleria commerciale saranno diffuse tante maxi-scatole di bambole, ciascuna espressione di un look e di uno stile differente per adulti e bambini. Nell’ultimo week end di ottobre sabato 28 e domenica 29 e nel primo week end di novembre sabato 3 e domenica 4, le gigantesche scatole saranno animate da modelli e modelle: manichini umani sfileranno in galleria, tra la gente, con gli outfit proposti dai punti vendita. Oltre che nel Centro Commerciale, le maxi-scatole di bambole appariranno, negli ultimi due weekend di ottobre, nella centralissima via Argiro a Bari e nel centro di Polignano a Mare, per un originale gioco ed una nuova iniziativa di ambient marketing. L’iniziativa sarà accompagnata da due attività premiali, un concorso a premi e un contest fotografico. Il concorso: A fronte di un acquisto minimo di € 20,00 sarà possibile partecipare a un gioco digitale: osservando su uno schermo la fotografia di un modello circondato da una serie di prodotti presenti nel Centro Commerciale Bariblu, il giocatore dovrà indovinare i negozi che vendono i capi dell’outfit. In palio, 15.000 Euro in buoni shopping per il Centro Commerciale e per Ipersimply. Il Contest: Dal 20 ottobre al 4 novembre, realizzando una foto all’interno delle maxi-scatole e pubblicando un post o una story sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #bariblustyle, tutti potranno diventare influencer per un giorno. Le foto migliori saranno condivise sui profili ufficiali del Centro Commerciale e gli autori delle immagini più belle e originali (un “lui” e una “lei”) riceveranno un carnet di 250 Euro ciascuno come compenso per la foto. Divertenti, social, ricche di premi: le nuove collezioni di Bariblu sono pronte a sorprendervi!